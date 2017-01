Acusados de transmitir estupro coletivo ao vivo no Facebook são presos na Suécia

Três homens acusados de participar de um estupro coletivo de uma jovem e transmitir o crime, ao vivo pelo Facebook, foram presos no último domingo (2), informou a polícia Sueca. O crime aconteceu na cidade de Uppsala, a 70 km da capital da Suécia, Estocolmo.

Os acusados têm 18, 20 e 24 anos e, conforme a polícia local, foram localizados com a ajuda de denúncias feitas por pessoas que viram a transmissão do vídeo na internet. Quando chegaram ao local, os três ainda estavam com a vítima de 30 anos. Foram os policiais que desligaram a câmera. A transmissão durou cerca de três horas.

Testemunhas contaram que um dos rapazes arrancou a roupa da mulher e iniciou o ato diante da câmera. Um dos envolvidos apareceu nas imagens com uma arma. Diversas pessoas comentaram que, inicialmente, não imaginaram que seria verdade.

O vídeo não está mais disponível no Facebook, mas algumas imagens ainda circulam na internet. A polícia pede, agora, que quem tenha recebido material referente ao crime entregue aos investigadores.

“Nós temos algumas fotos e material em vídeo, mas não temos nenhuma imagem do ataque em si”, disse o procurador-chefe adjunto Magnus Berggren.

O Facebook nos países nórdicos disse que a rede social deve cooperar com a investigação. “Nossos times trabalham o dia todo para revisar o conteúdo que é reportado pelos usuários e o Facebook coopera sistematicamente com a polícia em investigações criminais”, declarou sobre o que foi considerado pela empresa um “crime terrível”.