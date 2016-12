Acordo de trégua é assinado na Síria

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou ontem a assinatura de um acordo de cessar-fogo em toda a Síria entre o regime de Bashar al Assad e a oposição armada do país, além da redução de tropas russas no território sírio.Damasco e a oposição síria também assinaram outro documento com medidas de controle do cessar-fogo e uma declaração por escrito na qual se ...