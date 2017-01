14 decisões em uma semana

Os primeiros oito dias no poder, Donald Trump ordenou a construção do muro na fronteira com o México e a saída dos EUA da Parceria Transpacífico (TPP), suspendeu vistos para cidadãos de sete países de maioria muçulmana e freou o Obamacare. Ainda anunciou que renegociará o Nafta (acordo de livre-comércio com México e Canadá) e pedirá investigação sobre suposta fraude ...