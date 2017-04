Órgão eleitoral confirma vitória de governista no Equador

O Conselho Nacional Eleitoral do Equador declarou o governista Lenín Moreno, que foi apoiado pelo atual presidente Rafael Correa, vencedor das eleições presidenciais, no começo da tarde de ontem. “Após contabilizar 99,65% dos votos, podemos informar ao país os resultados oficiais, que já são irreversíveis”, disse o presidente do organismo, Juan Pablo Pozo. Moreno...