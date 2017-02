Órgão diz ser irreversível tendência de 2º turno

O presidente do Conselho Nacional Eleitoral do Equador, Juan Pablo Pozo, disse ontem que é irreversível a tendência de segundo turno entre o governista Lenín Moreno e o opositor Guillermo Lasso. Com 95,3% dos sufrágios apurados, Moreno tinha 39,21%, contra 28,34% de Lasso. Para ser eleito no primeiro turno, o aliado do presidente Rafael Correa precisava ultrapassar os 40%...