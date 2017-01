Árabes esperam contraposição ao Irã

Estados árabes do Golfo Pérsico estão aplaudindo discretamente a chegada à Casa Branca de um líder linha-dura e oposto ao Irã, seu grande rival, ainda que suspeitem que o pavio curto e termos incendiários de Donald Trump possam aumentar as tensões no conturbado Oriente Médio em algumas ocasiões.Embora muitos países de todo o mundo tenham ouvido o discurso de posse ...