À la Jogos Vorazes, reality show na Rússia permitirá assassinato e terá desafios no frio da Sibéria

Um novo reality show que remete a história da franquia cinematográfica "Jogos Vorazes" será atração a partir de julho de 2017 na televisão da Rússia.

Chamada de "Game 2: Winter" ("Game 2: Inverno", em português), a produção contará com 30 participantes que viverão na região de Novosibirsk, na Sibéria, durante um período de nove meses. Os integrantes, que receberão filmadoras para registrar seus momentos no programa, poderão formar times ou ficarem sozinhos, carregando até 100 quilos de equipamentos.

Segundo anúncios veiculados na TV, serão utilizadas 2000 câmeras, espalhadas em um espaço de 900 hectares. Luta, assassinato e estupro estão entre as atitudes permitidas durante o reality, que terá transmissão on-line 24 horas por dia. Armas de fogo estão proibidas, porém facas poderão ser usadas. A polícia poderá ser acionada dentro do programa.

Para participar, é necessário ser maior de 18 anos e apresentar "sanidade mental". Além disso, quem quiser integrar o reality terá que desembolsar cerca de R$ 530 mil ou receber o voto dos espectadores, que poderão dar presentes aos concorrentes, assim como em "Jogos Vorazes". Os participantes assinarão um termo isentando os produtores de qualquer responsabilidade acerca de ferimentos ou morte. Eles ainda terão treinamento especial de sobrevivência com ex-agentes da GRU Spetnaz, força especial de elite ligada à inteligência militar russa, e receberão alertas sobre a necessidade de armazenar alimentos para o período de inverno rigoroso, que pode atingir -40°C.

Os integrantes que quiserem deixar o programa terão que apertar um botão do pânico em um telefone via satélite para conseguirem resgate. O campeão, caso exista um único sobrevivente ao fim da disputa, ganhará um prêmio de R$ 5 milhões. Se houver dois ou mais integrantes no jogo após o final do reality, o valor será dividido.