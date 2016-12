Zilu se irrita com comentário de ex-cunhada: ‘Você está precisando orar mais e fofocar menos'

A troca de farpas entre os integrantes da família Camargo parece não acabar nunca. Mais cedo, a irmã de Zezé, a pastora Marlene Camargo afirmou que a ex-mulher do irmão não gostava que ele visitasse os pais.

Logo depois, Zilu se irritou com a declaração da ex-cunhada e deixou um comentário rebatendo as críticas de Marlene, além de fazer novas revelações sobre a intimidade da família Camargo.

“Marlene, estou muito decepcionada com você. Você já se divorciou duas vezes e ficou viúva uma vez, então para com essa história mentirosa, dizendo para seus seguidores que eu não deixava ver seus pais. Eu sempre fiz tudo para unir a família! Acho que você está precisando orar mais e fofocar menos, você não é uma pessoa muito qualificada para fazer julgamentos, aliás! Você sempre foi um problema para a família. Passar bem”, escreveu Zilu em resposta a ex-cunhada.

O comentário de Zilu foi apagado da postagem, mas internautas estão compartilhando imagens que mostram a resposta da ex-mulher de Zezé di Camargo.

Blindada

No final de semana de Natal, Zilu alfinetou o ex ao dizer que "pode até existir ex-marido, mas ex-filho nunca".

A mãe de Wanessa, Zilu, posou de biquíni no Espírito Santo nesta terça-feira (27) e comemorou as férias. Em outra postagem, ela disse estar no Rancho Pedra Azul, com os netos, as filhas e familiares. Por fim, usou as hashtags "Zilu Blindada" e "Deus Abençoe".