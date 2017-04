Zilu Camargo posta foto de biquíni e exibe boa forma

A boa forma da empresária Zilu Camargo, que já foi casada com o cantor Zezé di Camargo, chamou a atenção e rendeu comentários de seguidores em sua rede social. Aos 56 anos, ela aparece de biquíni em publicação na terça-feira (25). Acompanhada da fotografia, como legenda, a empresária escolheu uma citação de Clarice Lispector. "Sou como você me vê... Posso ser leve como uma brisa, ou forte como uma ventania... Só depende de quando e como você me vê passar."

"Sou como você me vê... Posso ser leve como uma brisa, ou forte como uma ventania... Só depende de quando e como você me vê passar!" (Clarice Lispector) #BoaNoite💫 Uma publicação compartilhada por Zilu Godoi Camargo (@zilucamargooficial) em Abr 25, 2017 às 4:56 PDT

Até às 18h desta quarta-feira (26) a publicação já havia recebido mais de 14 mil curtidas. "Tá linda. Mulher forte, guerreira, dedicada... Parabéns", comentou um fã. Outro internauta acrescentou: "Pra ser linda, não precisa ser bombada."

O casamento com o cantor sertanejo terminou em agosto de 2012. Ela é mãe da também artista Wanessa Camargo e de Camilla e Igor. Em outra publicação em seu perfil na rede social, Zilu aparece em um momento de carinho com um dos netos, filho de Wanessa com o empresário Marcos Buaiz.