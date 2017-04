Zezé di Camargo explica ‘flagra’ em ônibus após vídeo viralizar na internet

O cantor Zezé di Camargo fez uma postagem em uma rede social na noite de segunda-feira (3), comentando o vídeo que vem circulando na internet, onde aparece em um ônibus lotado.

O sertanejo afirmou que não sabia que estava sendo filmado e esclareceu que o veículo se tratava de um transporte usado dentro do aeroporto, para levar passageiros do portão de embarque até o avião.

Nas imagens, é possível ver o cantor usando o celular dentro do veículo, quando outro passageiro questiona onde está o irmão Luciano. Zezé sorri e responde: “Boa pergunta! Deve estar em casa”.

Alguns internautas imaginaram que as o vídeo foi gravado em um transporte coletivo e chegaram até a questionar se o pai de Wanessa estava enfrentando dificuldades financeiras.

Na publicação, o sertanejo disse não ver problema em usar transporte coletivo, lembrando que já precisou usar ônibus de linha e aproveitou para parabenizar a todos os brasileiros que diariamente usam o serviço.

Confira na íntegra a postagem do cantor Zezé di Camargo:

"Gente, hj com essa história de todo cel ter uma câmera q filma e tira foto, vc acaba sendo filmado ou fotografado sem saber. Acho isso uma invasão de privacidade danada. Mas fazer o q né? O pior é q essas pessoas usam isso com maldade. Esse vídeo foi feito dentro do ônibus q transporta a gente do avião até o saguão de desembarque ou vice versa. Nem sei quem filmou, e tá passando isso como se eu estivesse andando de coletivo. Agora qual o problema se fosse verdade? Já andei e andaria novamente, aliás, meus parabéns ao povo Brasileiro q precisa deste transporte todo dia e não são respeitados como deveriam ser.obs: se fosse um coletivo e eu mesmo postasse, iriam dizer q é demagogia. Se ando de verdade, q seria uma coisa normal qual o problema ? o povo acha pelo em ovo. Acho q vou andar de carro de boi, carroça etc.... como diz a música do Guilherme e Santiago: "e daí"?"

O vídeo está no canal VideoClipesMania do Youtube. Assista: