Zeca Baleiro é atração do projeto Música no Câmpus na UFG

O cantor Zeca Baleiro está de volta ao projeto Música no Câmpus nesta terça-feira, às 20h30, no Centro de Cultura e Eventos da UFG, Câmpus 2. Comemorando 20 anos de carreira, o intérprete deve revisitar canções do repertório que marcaram sua trajetória. É a segunda vez que o músico se apresenta no projeto, que prevê mais um show em 2017, com atração ainda não confirmada para dezembro.

Este ano faz 20 anos de lançamento de seu primeiro disco, Por Onde Andará Stephen Fry? Que balanço você faz da sua trajetória?

Bem, foi uma longa estrada até aqui. Mas gosto de ver o que fiz, vinte anos e muitos projetos depois. Acho que é uma obra que tem lá sua importância. E tenho muita gana de produzir ainda, ou seja, estou vivo, bem vivo (risos).

É a segunda vez que você se apresenta no projeto Música no Câmpus, dentro da UFG. Para você tem um gosto diferente em se apresentar para um público predominantemente universitário?

É um público disposto à diversão e isso é bom para o artista (risos).

Você já disse que o cenário da música brasileira hoje é mais orientado pelo mercado que pela criação. Há alguma esperança desse quadro mudar em um futuro próximo?

Acho que não em um curto espaço de tempo. Mas a esperança é a última a morrer.

Como está o projeto do disco infantil e qual sua relação com esse público?

Já estou preparando o volume 2 para o ano que vem. Não me tornei a Xuxa, mas de vez em quando recebo cartinha ou e-mail carinhosos das crianças (risos).

Suas composições sempre foram de forte engajamento social. Quais suas impressões sobre o atual momento do País?

Estamos em um momento bem delicado, com o País entregue a uma quadrilha barata. Não sei qual o caminho a tomar mas garanto que não é esse modelo que está aí. Antes de tudo, precisamos pôr no poder gente comprometida com o bem-estar da população.

SERVIÇO

Show: Zeca Baleiro – Música no Câmpus

Data: Terça-feira, às 20h30 (abertura dos portões às 20h)

Local: Centro de Cultura e Eventos Ricardo Freua Bufáiçal, Câmpus Samambaia UFG, ao lado do Conjunto Itatiaia

Ingressos: R$ 30 (inteira). Pagam meia: estudantes, professores e técnicos administrativos da UFG, portador de cartão da Unimed e professores da rede pública de ensino

Informações: www.ufg.br