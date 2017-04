Zabriskie promove sessões de curtas

Dando continuidade à temporada de atrações, o Cineclube Zabriskie promove hoje e amanhã a exibição de quatro curtas-metragens brasileiros, sendo dois deles de produção goiana. As sessões serão às 20 horas. Serão exibidos Belize (2016) com direção de Lu Hiroshi; De Repente, (2015), com direção de Bruno Caldas; Tentação (2016), com direção, roteiro e montagem de Érico José; Valleria Brasil (2014), com direção de Almir Guilhermino. Os filmes integraram a programação do 1º Festival Internacional de Diversidade Sexual e de Gênero de Goiás (Digo). A entrada é franca. Av. Antônio Martins Borges, nº 121, Setor Pedro Ludovico. Informações: 98124-2498.

Show

Tributo a Pink Floyd no Taberna Pub

A banda The Floyd Odyssey sobe ao palco do Taberna Music Pub hoje, a partir das 22 horas, em um novo tributo a Pink Floyd. O público vai curtir no repertório o álbum The Dark Side of the Moon e grandes sucessos da banda britânica. Formada por 11 integrantes, a banda começou a cantar em bares da cidade em janeiro. Ingresso: R$ 30 para duas pessoas até às 23 horas.

Avenida Laudelino Gomes,

nº 226, Setor Bela Vista.

Exposição

Carros no Outlet Premium

O Outlet Premium Brasília recebe a 3ª edição do VAG Culture - On The Road recebe amanhã uma exposição de diversos modelos de carros da Volkswagen, sendo muitos de colecionadores e usados no dia a dia. Fuscas, Kombis, Variants, “família quadrado” (Gol, Voyage, Parati e Saveiro) e clube do Audi e do Golf são alguns dos modelos disponíveis. O encontro, que é gratuito, será realizado das 9 às 16 horas, no estacionamento do centro de compras. BR-060, km 21, Alexânia. Informações: (61) 4103-4018.