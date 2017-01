Os cantores sertanejos Zé Neto e Cristiano serão papais. Após, Zé Neto se casar com Natália Fonseca em novembro do ano passado e Cristiano subir ao altar com Paula Vaccari dias depois, ambos comemoram a notícia da gravidez dupla.

Paula e Cristiano já escolheram o nome da filha que será Pietra. Já Natália e Zé Neto ainda não sabem o sexo do bebê.