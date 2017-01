Zé Neto, da dupla com Cristiano, adia shows para se recuperar de caxumba

O cantor Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, foi diagnosticado com caxumba e deve ficar em repouso por recomendação médica e sem previsão de alta.

Segundo a assessoria dos artistas, a apresentação da dupla em Jaguaruna (SC) no sábado (7) foi cancelada e os próximos shows também serão adiados até a recuperação do sertanejo.

Lembrando que há alguns dias atrás, o parceiro de Zé Neto também teve caxumba e de acordo com a assessoria, esse já é o quinto caso de caxumba na equipe.

"Galera é com tristeza que informamos isso! Mas infelizmente, não temos controle sobre essas coisas...Pedimos desculpa e a compreensão de todos! Logo estaremos de volta!", informa um trecho da nota publicada no perfil da dupla no Instagram.