Zé Neto & Cristiano e Kleo Dibah & Rafael são atração da festa

As duplas Zé Neto & Cristiano (foto) e Kleo Dibah & Rafael são as atrações desta terça-feira, véspera de feriado, do palco principal da 72ª edição da Exposição Agropecuária de Goiás. Os shows estão marcados para se iniciar a partir das 22 horas. Zé Neto & Cristiano trazem um show baseado no disco Um Novo Sonho, que conta com 25 faixas. A turnê apresenta músicas inéditas como Sonha Comigo, Amigo Taxista, Cadeira de Aço, Se Organizar Todo Mundo Beija e o maior sucesso da carreira, Seu Polícia. Já Kleo Dibah & Rafael apresentam trabalho 100% autoral, já que são conhecidos no meio pelas composições. Isso não impede, claro, de relembrarem ao público sucessos compostos por eles para outros artistas como Cê Que Sabe (na voz de Cristiano Araújo), Sorte É Ter Você (para João Bosco e Vinícius) e Love Song (para Michel Teló). Parque Agropecuário de Goiânia, Rua 250, Setor Nova Vila. Informações: 3269-6800.