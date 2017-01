Zé do Caixão se converte à Igreja Adventista

O cineasta José Mojica, conhecido como Zé do Caixão, se converteu e foi batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia, em São Paulo. A informação foi confirmada pelo pastor Erzon Aduviri.

Uma foto publicada na segunda-feira (30), mostrou o famoso na igreja evangélica e agitou a internet. Ele estava vestido com calça social, blusão claro, sem o já conhecido chapéu preto e ainda apareceu com a mão no coração recebendo oração.

"Neste domingo o Zé do Caixão, juntamente com a esposa tomou a decisão pelo batismo na IASD Central Paulistana, no apelo do Pr. Luís Gonçalves. Louvado seja Deus!", disse Aduviri.

Segundo Liz Vamp, filha de José Mojica, ele vai a igreja com a mulher, Edineide Silva, que é evangélica. Mojica e Edineide foram casados, ficaram separados por 20 anos e voltaram quando o cineasta ficou doente.

Internautas ficaram assustados com a noticia e até sugeriram que Zé mude o nome para "Zé de Deus". Um outro fã diz que ele não vai mais poder fazer 'filme de terror aos sábados', para não quebrar o costume da igreja adventista.

Será que o #ZéDoCaixão se converteu? Vai ser engraçado. Já pensaram ele pregando com aquele vozeirão trash? Rs — PIMENTA AFIADA (@Pimenta_Afiada) 30 de janeiro de 2017