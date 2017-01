Youtuber Christian Figueiredo lança filme em Goiânia

Um dos fenômenos do YouTube no país, Christian Figueiredo, lança na manhã deste sábado (7), o seu primeiro filme: Eu Fico Loko, no Kinoplex do Goiânia Shopping. O longa conta a história de sucesso do menino de Blumenau que conquistou mais de 7 milhões de seguidores pelo Brasil.

A sessão de pré-estreia começa às 10h30 e é aberta ao público. Os ingressos já podem ser adquiridos por meio do site www.kinoplex.com.br ou diretamente na bilheteria do cinema ao preço de R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia). O filme “Eu Fico Loko” chega aos cinemas no dia 12 de janeiro.

Eu Fico Loko

Christian (Filipe Bragança) é um adolescente pouco popular na escola, que também não tem vida fácil em casa. Enquanto sofre bullying dos colegas e busca a sua própria identidade, ele se preocupa com o primeiro beijo, a primeira noite com uma garota. Christian também é um cinéfilo que grava paródias de filmes para colocar na Internet. Aos poucos, ele decide usar as redes sociais para contar as suas histórias de vida.