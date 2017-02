Youtuber apresenta espetáculo em Goiânia e Anápolis

O fenômeno da internet Whindersson Nunes chega em Goiás com um novo show, completo, com piadas que mantem o cuidado observador e cômico do artista. Em "Proparoxítona Whindersson Nunes", o youtuber não deixará de contar histórias de sua infância, porém, agora ele conta aquelas que ninguém sabe, aquelas guardadas no fundo do baú, para deixar todo mundo de barriga doendo de tanto rir.

Mas não pense que Whindersson ficará somente com histórias do passado, ele conta situações engraçadas e rotineiras antes e depois da fama, e fala sobre filmes e musicas de sucesso.

Mas você deve estar se perguntando, porque esse nome, o que tem a ver? Proparoxítona, sempre foi uma palavra que o Whindersson encontrou para se referir a algo grandioso, algo muito bacana. Então ele diz que tal coisa ou situação é proparoxítona. Isso se tornou praticamente uma identidade e marcou seus fãs que passaram a se expressar dessa forma quando os vídeos e publicações do artista são muito boas.

Serviço – Goiânia

Local: Teatro Rio Vermelho - Av. Paranaíba, Setor Aeroporto

Data: 18 de Março – Sábado às 19h

Duração: 60 minutos

Classificação etária: 12 anos

Valores: R$ 50,00 meia e R$ 100,00 inteira

Pontos de Venda: LEITURA GOIÂNIA SHOP. Seg a Sáb das 10 ás 22h e Domingo das 14h ás 20h / FNAC FLAMBOYANT SHOP. - Seg a Sáb das 10 ás 20h e Domingo das 14h ás 18h / THERAPEUTICA RUA 83,SUL - Seg a Sex das 07 ás 18h30 e Sábado das 08h ás 12h

Vendas on line 24h: www.bilheteriarapida.com

Informações: (62) 4141.2270 WhatsApp: 62) 9 9311-9322 www.culturadoriso.com

Serviço – Anápolis

Local: Teatro São Francisco - Av. Pinheiro Chagas, 500 - Jundiaí

Data: 19 de Março – Domingo às 18h

Duração: 60 minutos

Classificação etária: 12 anos

Valores: R$ 50,00 meia e R$ 100,00 inteira

Pontos de Venda: IMPERIUM CALÇADOS (Ana Shopping) / LOJA HUNTERS (Brasil Park Shopping)

Vendas on line 24h: www.originalingresso.com

Informações: (62) 4141.2270 WhatsApp: 62) 9 9311-9322 www.culturadoriso.com