Xuxa é internada para cirurgia íntima

Xuxa Meneghel aproveitou as férias da Record para cuidar da saúde e refazer a cirurgia plástica das mamas. Em entrevista à revista "Viva! Mais", a apresentadora revelou que voltou à mesa de cirurgia não por vaidade mas, por problemas nas próteses.

"Uma encapsulou e a outra virou. Mas ainda tô dolorida, não posso dar abraço forte", explicou Xuxa, que aproveitou para diminuir o tamanho dos seios para 140 ml - os menores que ela já usou até hoje.

Ainda de acordo com a publicação, a cirurgia foi realizada no dia 26 de dezembro do ano passado, mas só agora a notícia foi revelada.