William Bonner viaja com a namorada em carro popular durante o feriado

O jornalista William Bonner teve uma folga do 'Jornal Nacional' e seguiu, em um VW Gol GTS vermelho, para sua casa, que também pertencia à Fátima Bernardes, em Secretário, distrito de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro.

De acordo com o colunista Leo Dias, o global não foi sozinho. Estava acompanhado da namorada, a fisioterapeuta Natasha Dantas. O casal foi flagrado no último sábado (22), no restaurante Maria Maria, no centro de Itaipava.

Desde outubro de 2016, dois meses depois do fim da união de 26 anos com a apresentadora Fátima Bernardes, o nome da especialista em RPG é apontado como a nova companheira de Bonner. Com tanta visibilidade, Natasha optou por apagar todas as suas fotos no Instagram.