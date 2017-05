William Bonner comete ato falho e chama Michel Temer de 'ex-presidente'

O jornalista William Bonner abriu o Jornal Nacional de quarta-feira (17), com a notícia da delação premiada de Joesley Batista, dono do grupo JBS, na qual apresentou uma gravação do presidente Michel Temer (PMDB) autorizando a compra do silêncio de Eduardo Cunha (PMDB).

Ao citar Temer, o apresentador do telejornal o chamou de 'ex-presidente'. O ato falho do jornalista não passou despercebido e virou piada nas redes sociais.

Além dele, a repórter Zileide Silva também se tornou um dos assuntos mais comentados da web. Em um link ao vivo, direto de Brasília, ela enviava novas informações ao Jornal Nacional sobre o caso apresentado por Bonner. Enquanto reportava, uma mulher surgiu atrás dela segurando um cartaz com a frase "Eu votei na Dilma".

O BONNER CHAMOU O TEMER DE EX PRESIDENTE pic.twitter.com/KTVF6No1hE — gabrielakkjkk (@coldmonkeys_) 17 de maio de 2017

O BONNER JÁ COMEÇOU CHAMANDO O TEMER DE “EX-PRESIDENTE” KKKK — Dilma Bolada (@diImabr) 17 de maio de 2017

O Bonner chamou o temer de ex presidente pic.twitter.com/ZULuFzbPBj — PEDRAO (@Itspedrito) 17 de maio de 2017

Temer sendo grampeado com direito a narração dramática do Bonner parece que tudo que vai volta né moressss — Palácio do Planalto (@planaIto) 17 de maio de 2017