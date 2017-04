Will Smith negocia com a Disney para ser gênio da lâmpada em remake de 'Aladdin'

Will Smith pode interpretar o gênio da lâmpada na adaptação live-action de Aladdin. O ator estaria em negociações intensas com a Disney, informou o site Deadline. Há alguns meses, entretanto, Will Smith foi sondado para participar de Dumbo, que será dirigido por Tim Burton. As conversas não avançaram.

Aladdin contará a história do Gênio (dublado em 1992 por Robin Williams) e como ele se tornou prisioneiro da lâmpada. Tripp Vinson será o produtor executivo do projeto. O roteiro ficará por conta de Damian Shannon e Mark Swift. Guy Ritchie dirige o longa. A produção ainda não tem data para ser lançada, mas especula-se que ela chegue às telonas apenas em 2019.