WhatsApp deve ganhar recursos do Snapchat e Instagram Stories

De acordo com o @WABetainfo, que analisa versões de testes do WhatsApp, os usuários poderão publicar vídeos, textos e fotos que ficam no ar por 24 horas, recursos parecidos com os disponíveis no Snapchat e no Instagram Stories.

Os vídeos terão duração de até 45 segundos e poderão ser acessados quando clicamos no status de um contato. Será possível, ainda, selecionar quem poderá ver as suas atualizações e também receber comentários sobre elas.

Randall Lane conta no livro “Pense como os novos bilionários” (HSM), que Jan Koum, cofundador da empresa, considerou que seria uma boa ideia enviar alertas sobre os status dos usuários, uma vez que as notificações tinham acabado de chegar aos iPhones, em 2009.

A partir dessa iniciativa, o app evoluiu gradualmente para o mensageiros que usamos hoje e o status ficou em segundo plano – ao menos, até que essa nova atualização chegue a todos.