Wesley Safadão comanda show em sunset na pecuária de Goiânia

O cantor Wesley Safadão apresenta a "Sunset Vai Safadão", a partir das 16h do dia 18 de março (sábado), na Pecuária de Goiânia.

O fenômeno do momento recebe ainda o "cara do arrocha" Israel Novaes, o cantor Pacheco e o som do projeto JetLag Music, comandado pelos DJs Thiago Mansur e Paulo Velloso.

O evento faz parte do esquenta para o Villa Mix Festival Goiânia 2017, que acontece nos dias 1 e 2 de julho.

Serviço

Ingressos: Informações sobre ingressos através do site www.ticmix.com.br