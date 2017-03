Wellington Muniz, o Ceará, se apresenta sábado e domingo no Teatro Madre Esperança Garrido

Após um período de mais de uma década, o comediante Wellington Muniz, o Ceará, volta aos palcos com um novo espetáculo de humor Ceará Dando As Caras. Como as apresentações agendadas para amanhã e domingo já se esgotaram, a produção abriu uma sessão extra no domingo para às 20h30, no Teatro Madre Esperança Garrido. O espetáculo abre o Festival Cultura do Riso 2017....