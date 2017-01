Wanessa Camargo desmente boatos de processo contra o pai: "É inadmissível”

Após a circulação de boatos de que a cantora Wanessa Camargo iria processar o pai, Zezé Di Camargo, por ele ter acusado a filha de agredir a atual namorada, Graciele Lacerda, a assessoria da cantora enviou um comunicado na quinta-feira (26) ao site Purepeople desmentindo o caso.

Em nota, Wanessa Camargo afirma que apesar de não estar falando com Zezé, nunca pensou em processar o pai. "Isso é um absurdo. É inadmissível que alguém levante testemunho tão equivocado e falso”, afirmou a cantora.

Relembre

Em novembro do ano passado, o cantor Zezé di Camargo utilizou seu Instagram para esclarecer uma história que foi divulgada pelo colunista Leo Dias. Segundo a matéria, Wanessa Camargo teria agredido a namorada do músico, Graciele Lacerda. Zezé confirmou o ocorrido, mas esclareceu que o incidente foi “há uns cinco anos mais ou menos e só veio à tona agora”.

“Gente, só esclarecendo essa história da surra, que as pessoas do mal fazem questão de propagar: Aconteceu, sim! Não uma surra, e sim, uma agressão covarde e inesperada. Estávamos na casa de um amigo, quando Wanessa apareceu. Chegou por trás, sem ninguém ver, totalmente fora de si, embriagada talvez, e agrediu. Imediatamente a segurei e fui ajudado pelo Marcus [Buaiz, marido de Wanessa] que, com muita consciência, me ajudou a tirá-la de lá. Teve um puxão de cabelo por trás e como ninguém esperava, a Graciele caiu. Mas não passou disso”.

De acordo com o site Metrópoles, o post acabou sendo apagado, mas abalou a relação entre pai e filha. Os dois pararam de se falar.