Walter Casagrande e Baby do Brasil assumem namoro

O comentarista da TV Globo Walter Casagrande assumiu o namoro de cerca de quatro meses com a cantora Baby do Brasil. "Não é um namorinho para aparecer, é uma coisa séria mesmo" disse o global, ao UOL Esporte.

Na última sexta-feira (23), o novo casal esteve em uma casa de jazz para o show da banda de black music Serial Funkers. Com eles, estavam ainda os apresentadores Ivan Moré, da TV Globo, e João Carlos Albuquerque, da ESPN

A cantora também é pastora e fundadora do Ministério do Espírito Santo de Deus em Nome do Senhor Jesus Cristo, e por isso, o ex-jogador estaria se aproximando da religião e se sentindo bem com a nova escolha.

"Fazem quatro meses que estávamos tentando ajustar as coisas. Ela é uma pastora, tem todos os compromissos espirituais dela, agora estou muito mais próximo disso também. Não sou evangélico, mas vou com ela em alguns cultos e claro que tenho Jesus muito mais próximo de mim agora. E isso fez com que a gente resolvesse caminhar juntos mesmo", afirmou.