Wagner Moura tenta roubar o emprego de Vladimir Brichta em teaser de ‘Bingo – O Rei das Manhãs’;Veja

Um teaser do novo filme "Bingo – O Rei das Manhãs" mostra uma situação curiosa: o ator Wagner Moura aparece de surpresa no set e discute com Vladimir Brichta (o ator “oficial” do filme) sobre quem realmente vai interpretar o palhaço “Bingo”.

A vida profissional e pessoal do palhaço Bozo são o foco do filme. No longa, quem interpreta a estrela infantil é Vladimir Brichta.

O nome original do palhaço teve de ser trocado. Mas é só nisso que o filme alivia: nas imagens mostradas no trailer, o personagem aparece cheirando cocaína, participando de orgias e em um relacionamento com sua diretora, vivida por Leandra Leal.