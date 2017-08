Voz de todo grito

Respeito muito minhas lágrimas, mas muito mais minha risada. Um lema ou um temperamento? Talvez o dois na trajetória de um Caetano Veloso que é capaz de gargalhar com vontade e de se enfurecer com gosto. “Você é muito burro!”, foi uma resposta que deu, lá nos anos 1970, a um jornalista que caiu na besteira de lhe imputar uma fala mal interpretada. Atitude nunca lhe faltou e isso fica expresso em seu semblante, que se torna leve ou pesado com indefectível transparência. Afinal, todo o corpo em movimento está cheio de inferno e céu, de som e fúria.

Certa vez, nos anos 1990, Caetano, ao lado de Gilberto Gil, foi ao programa de entrevistas de Jô Soares, ambos vestindo saias. E chamou um crítico do The New York Times de canalha por um comentário preconceituoso. Em outra ocasião, durante a divulgação do disco que reuniu a ele, Gil, Gal e Bethânia no retorno do grupo Doces Bárbaros, se abespinhou com uma pergunta sobre vaidade.”Esse negócio de ego é uma coisa cafona. Não entro nessa história não. Não brigo com meus amigos, brigo contra isso e aí eu dou pesada assim”, chutou, visivelmente contrafeito.

Medo de polêmicas ele não parece padecer. Caetano, há mais de 30 anos, não fala com a maior revista de informação do País após a cobertura que a publicação deu à morte de Elis Regina, em 1982. No ruidoso caso das biografias não autorizadas, ele cerrou fileiras com Roberto Carlos para barrar os livros, mas depois recuou desta posição, criticando a postura do colega. “Posou de rei”, declarou. Em um show, respondeu as severas críticas do cantor e compositor Lobão ironizando o roqueiro com uma música, Lobão Tem Razão. “Mas nem sempre, viu gente”, avisou.

Desde que surgiu no cenário da música brasileira, Caetano Veloso jamais deixou de ser uma voz ouvida e reverberada. Na política, na cultura, no comportamento. A postura sempre crítica mirou durante todo esse tempo o que considerou medíocre, fácil, sem consistência. No livro Verdade Tropical, publicado em 1997, Caetano dá depoimentos importantes para entender suas posições e até suas contradições. Se você tem uma ideia incrível, melhor fazer uma canção. De vez em quando também é bom agitar o ambiente mandando às favas o previsível e o convencional.