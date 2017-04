Vote: Emilly, Ieda ou Vivian? Quem deve ganhar o BBB 17?

2017 parece ser o ano das mulheres! Com tantas mobilizações feministas em prol dos direitos e defesa das mulheres, no programa que retrata a vida real não podia ser diferente. Emilly, Ieda e Vivian estão na final do BBB 17 e disputam a preferência do público para vencer o programa e faturar R$1,5 milhão.

As três tiveram jogos distintos em toda a disputa. Enquanto Emilly foi a mais odiada pelos participantes da casa e colocada no paredão diversas vezes, ao mesmo tempo a gaúcha foi conquistando o público do programa e se tornando mais forte a cada semana dentro do jogo. Emilly protagonizou diversos barracos no jogo, viveu um relacionamento abusivo com Marcos e chegou a final mesmo não sendo querida pelos demais brothers.

Já Vivian, do lado oposto, preferiu não se envolver em confusão. Contudo, no momento que a treta era grande, a Manauara soube se posicionar. Diferente de Emilly, Vivian conquistou cada um dos participantes da casa, menos a gaúcha – com quem rivalizou desde a primeira semana. Vivian foi ao paredão por duas vezes e sempre pôde contar com a torcida, sendo a menos votada em ambas as vezes.

Ieda, aos 70, mostrou que idade não é empecilho para nada. Quando se tem um objetivo, basta perseverança que você pode chegar lá. A gaúcha, assim como Vivian, se deu bem com todos na casa. Teve seus momentos de indisposição com um ou outro participante, mas sabiamente soube conduzir a relação. Ieda por diversas vezes se sentiu sem aliados na disputa, mas soube fazer jogadas de mestre para chegar à final do BBB17.

Nesta quinta (13), as três mulheres de personalidades completamente distintas, disputam a sua preferência para vencer o BBB 17. Quem deve ganhar a disputa?