Nem sempre é possível parar para digitar uma mensagem no WhatsApp na correria do dia a dia. Por isso o recurso de mandar mensagem em áudio se tornou uma das alternativas mais práticas no aplicativo.

Normalmente, a pessoa deve ficar pressionando um botão enquanto a mensagem por voz é gravada. Mas há um outro jeito de fazer isso sem precisar segurar o botão — e nem todo mundo sabe disso. Confira: