Você decide: Netflix estuda recurso em que o usuário escolhe o final da série

Quem nunca se decepcionou com o final de alguma série? Visando dar liberdade aos espectadores, a Netflix estuda uma nova tecnologia que vai permitir ao usuário escolher o final alternativo que deseja assistir.

O recurso interativo vai possibilitar, por exemplo, escolher se alguma nova prisioneira de “Orange Is The New Black” vai se juntar à gangue, ou ainda, interferir em histórias mais complexas, ligando pontos do enredo de variadas formas com o controle remoto.

Uma fonte disse: “Estamos trabalhando em narrativas para que você esteja realmente fazendo escolhas enquanto assiste. Todo o conteúdo estará lá e então as pessoas terão que passar por isso de maneiras diferentes. Vamos ver como isso acontece. É um experimento. Vamos ver se ele obtém sucesso. Para os criadores, é um novo território. ”

Para que o projeto funcione, os atores vão filmar, previamente, diversas cenas alternativas. Os primeiros testes desse formato serão realizados no final do ano com uma série infantil e, caso funcione, o recurso será aplicado aos demais programas.