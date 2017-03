Você consegue desvendar? Confira o enigma que fez milhares de internautas quebrarem cabeça

Os internautas quebraram a cabeça para entender o enigma compartilhado nas redes sociais na noite da última terça-feira (7), o que eles não imaginavam, era que a resposta seria tão simples.

Horas antes do Dia Internacional das Mulheres, a página Quebrando o Tabu publicou no Facebook o texto abaixo e indagou seus seguidores: “Quando você entender...”.

“Pai e filho sofrem um acidente terrível de carro. Alguém chama a ambulância, mas o pai não resiste e morre no local. O filho é socorrido e levado ao hospital às pressas. Ao chegar no hospital, a pessoa mais competente do centro cirúrgico vê o menino e diz: ‘Não posso operar este menino! Ele é meu filho!”.

O enigma até a tarde desta quinta-feira (9) teve mais de 90 mil compartilhamentos e 9.431 comentários. Muitos fizeram especulações como: “o homem acidentado não era o pai verdadeiro do garoto?” ou “os pais do garoto eram um casal homossexual?” e até questionaram se a mãe do menino tinha um caso extraconjugal.

No entanto, a mensagem que a publicação passava era sobre o preconceito com as mulheres. Ao falar na “pessoa mais competente do centro cirúrgico”, poucos conseguiram imaginar que seria uma mulher, obviamente, a mãe da vítima.

Uma das internautas comentou: “fiquei com vergonha de mim mesma, pq a primeira coisa que pensei foi q ele tinha dois pais. Só pensei na mãe depois dos comentários”. Outra explicou: “a maioria das pessoas só consegue pensar que um homem seria o cirurgião, então não entendem como poderia ser se o pai do menino está morto...”.

A brincadeira levou milhares de pessoas a refletirem sobre suas atitudes. Confira mais comentários no post.