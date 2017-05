Visagistas levam em consideração diversos fatores antes de decidir corte e barba de clientes

O tripé barba, cabelo e bigode nunca foi tão importante no universo masculino como é agora. A ideia não é simplesmente mantê-los alinhados e com um corte moderno, e sim compor um conjunto harmonioso de acordo com o formato de cada rosto. Isso valoriza os traços masculinos e, claro, sua vaidade. O visagismo é a tendência que está por trás disso. É cada vez mais com...