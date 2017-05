Viola caipira: ícone da música sertaneja de raiz, Almir Sater faz show na capital

Após se apresentar na capital em novembro do ano passado ao lado de Renato Teixeira e Sérgio Reis com o show Tocando em Frente, Almir Sater desembarca nesta sexta-feira para se apresentar sozinho no Teatro Rio Vermelho, às 21 horas.O músico revisita o público goianiense para relembrar as mais de três décadas de carreira, como Chalana, Kikiô, Cabecinha no Ombro, Viola Quebrada...