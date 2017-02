Vinil de cara nova

“Ah, você não sabe? Tem um monte de banda moderna que tem lançado vinil antes mesmo de divulgar o álbum na internet”, aponta dona Maria Alice, fazendo relação com o crescimento das plataformas analógicas de divulgação musical. Bandas agora se mostram através do disco para dar uma outra cara aos produtos que serão espalhados por todo o mundo. A goianíssima Boogarins, por exemplo, lançou o seu disco Manual (2015) por meio do analógico e, antes disso, já havia se entregado às nostálgicas cassetes. Outros músicos também se entregam ao vintage, como a Céu e seu premiado Tropix (2016) ou ainda Elza Soares com o CD A Mulher do Fim do Mundo (2016). As compras de discos subiram 26% em 2016, e o número para este ano pode ser ainda maior. A estimativa foi realizada pela empresa de consultoria e finanças Deloitte, que avaliou um lucro acima de US$ 1 bilhão (R$ 3,15 bilhões).