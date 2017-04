Villa Mix tem virada de lote com ingressos que chegam até R$ 1.035,00

Já comprou seu ingresso para o Villa Mix Festival Goiânia, que acontece nos dias 1º e 2 de julho (sábado e domingo), no estacionamento do estádio Serra Dourada? Pois fique sabendo que os ingressos já estão no segundo lote.

As atrações do evento, que deve receber cerca de 40 mil pessoas, ainda não foram divulgadas. Além do ingresso, será obrigatória a apresentação de documento oficial com foto para poder assistir aos shows. As pessoas com menos de 18 entrarão somente acompanhadas dos pais.

Veja abaixo os valores dos ingressos comercializados no site www.ticmix.com

Sábado (1) - sem open bar - portões abertos às 12h

Villa Vip - Unissex - R$ 92,00 (inteira) e R$ 46,00 (meia)

Villa Extra - Unissex - R$ 126,50 (inteira) e R$ 63,25 (meia)

Villa Prime - Feminino - R$ 253,00 (inteira) e R$ 126,50 (meia)

Villa Prime - Masculino - R$ 299,00 (inteira) e R$ 149,50 (meia)

Backstage Brahma Golden Mix - Feminino - R$ 552,00 (inteira) e R$ 276,00 (meia)

Backstage Brahma Golden Mix - Masculino - R$ 920,00 (inteira) e R$ 460,00 (meia)

Domingo (2)

Villa Vip - Unissex - R$ 115,00 (inteira) e R$ 57,50 (meia)

Villa Extra - Unissex - R$ 138,00 - Open bar de cerveja, refrigerante e água

Villa Prime - Feminino - R$ 264,50 - Open bar de cerveja, refrigerante, água, suco e vodka

Villa Prime - Masculino - R$ 322,00 - Open bar de cerveja, refrigerante, água, suco e vodka

Backstage Brahma Golden Mix - Feminino - R$ 575,00 - Acesso a área exclusiva na frente do palco, Djs nos intervalos e open bar de whisky 12 anos, vodka, espumante, energético, cerveja, refrigerante, água, suco e água de coco. Buffet de pratos quentes.

Backstage Brahma Golden Mix - Masculino - R$ 1.035,00 - Acesso a área exclusiva na frente do palco, Djs nos intervalos e open bar de whisky 12 anos, vodka, espumante, energético, cerveja, refrigerante, água, suco e água de coco. Buffet de pratos quentes.