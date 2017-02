Villa Mix Festival Goiânia 2017 tem data confirmada

O maior festival de música do Brasil, Villa Mix Festival Goiânia 2017 será no dia 2 de julho, domingo. O local e o início das vendas ainda não foram divulgados.

Para quem quiser um "esquenta", o Villa Mix Festival Brasília acontece no dia 6 de maio e as vendas dos ingressos começam a partir das 14h do dia 6 de março, segunda-feira, através do site TicMix.

Já no dia 18 de março, sábado, a partir das 16h acontece a 'Sunset Vai Safadão', na pecuária de Goiânia. Na programação, shows de Wesley Safadão, Israel Novaes, Pacheco e Jet Lag. As vendas dos ingressos começam hoje (13).