Vila Cultural Cora Coralina recebe feira de artesanato e gastronomia

A "Feirinha do Coração" terá mais uma edição neste sábado (18), entre 11h e 17h, na Vila Cultural Cora Coralina, em Goiânia. O evento reúne artesanato, bijoux, semijoias, brechó, bordados, artigos de decoração, lembrancinhas, entre outros produtos, além de gastronomia a preços populares.

A Feirinha é promovida pela Associação Down de Goiás – Asdown, com ajuda de parceiros, e é uma inciativa beneficente que visa contribuir para a manutenção de projetos para pessoas com síndrome de Down. Ela foi criada há dois anos, e é realizada no terceiro sábado de cada mês, na Vila Cultural.

Segundo a coordenadora da "Feirinha do Coração", Ana Maria Ferreira M. Bernardes, a feira também é itinerante e pode ser levada a outros municípios onde há entidades voltadas para pessoas com síndrome de Down ou outras deficiências. Até agora, a feira já foi levada para a cidade de Rio Verde e está aberta a outras regiões que tenham interesse em receber a iniciativa.

A Asdown é uma entidade sem fins lucrativos, de abrangência estadual e de caráter social, educativo, científico e cultural, que tem como finalidade combater preconceitos relativos à pessoa com a síndrome de Down.