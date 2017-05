Vida de Gandhi no palco

O espetáculo Gandhi, um Líder Servidor, chega neste domingo a Goiânia, com apresentação no Teatro Sesi, às 20 horas. Baseada nos discursos do líder indiano Mahatma Gandhi, a peça destaca vida e obra do pacifista interpretado pelo ator global João Signorelli. Em cerca de 50 minutos sobre o palco, o público é instigado a uma reflexão sobre liderança, não-violência e princípios ético-filosóficos nas relações humanas.

O monólogo foi originalmente concebido para abertura de um evento sobre recursos humanos realizado em São Paulo, em 2003, mas a apresentação foi tão bem sucedida que o monólogo se mantém 14 anos depois e com poucas alterações. Formado em Jornalismo, João trabalha como ator há mais de 25 anos. Já atuou em novelas e minisséries, peças de teatro e filmes.

A peça tem início com Gandhi anunciando o início de mais um jejum para despertar a consciência dos líderes do Ocidente e do Oriente para que inspirem uma conduta ética e contínua. Em linguagem simples e direta, ele conta histórias da vida pessoal, de sua relação com a mulher e ao final fala sobre sua trajetória como líder e a importância da conduta única e invoca a fé.

A trilha sonora escolhida reflete a essência do monólogo, com duas faixas do álbum The Essence: Tumare Darshan e Yamaya Assessu. Tumare darshan é um mantra em sânscrito que exprime a imensa gratidão e celebra a companhia do Ser Iluminado.

Os recursos obtidos com a venda dos ingressos para o monólogo serão destinados à Fraternidade Sem Fronteiras, organização não governamental sediada em Campo Grande, sem fins lucrativos e cunho religioso, que atende crianças órfãs em Moçambique, África.

O ingresso custa R$ 50 (inteira). O teatro fica na Av. João Leite, nº 1.013, Setor Santa Genoveva. Informações: 3269-0800.