Vida de Frida Kahlo inspira espetáculo de Dança Contemporânea

Inspirado nas cartas de amor escritas pela pintora mexicana Frida Khalo, o espetáculo Cartas de Frida narra a força e a intensidade das relações da artista mexicana. Marcado pelo excesso de cor, dor, alegria e uma angústia própria, o espetáculo quer aproximar o público da linguagem da dança.

A diretora, coreógrafa e fundadora do Grupo Solo e do Grupo Contemporâneo Luciana Caetano fala da mensagem que quer transmitir com sua companhia: “O objetivo do Grupo Contemporâneo é dizer pra todos que qualquer pessoa pode Dançar. Tem que ter disposição, tem que ensaiar. Não é porque não é um grupo profissional que não há regras e ensaios. Existe todo um processo. É um produto artístico, sim!”

Inserida no universo da dança desde os seus quatro anos de idade, a contadora e bailarina Bruna Nunis, 27, atualmente integra o Grupo Contemporâneo. Ao ser questionada sobre o que a dança representa em sua vida, a jovem responde: "É um ato renovador, me sinto realizada”.

Também bailarina e designer gráfico Ingrid Costa, 36, dedicou os últimos dez anos de sua vida ao Grupo. Dos motivos pelos quais continua dançando, Ingrid destaca o importante papel da dança como válvula de escape: “A Dança já me livrou de muitas situações pessoais difíceis e dá um novo sentido para a minha vida. E continua fazendo isso”.

A apresentação do espetáculo Cartas de Frida, do Grupo Contemporâneo de Dança acontece nesta quarta-feira (8), às 20h30, no Teatro Goiânia.



Quem foi Frida Kahlo?

Frida Kahlo foi uma pintora mexicana. Com seis anos, contraiu poliomielite. Aos 18 sofreu um grave acidente: um bonde, no qual viajava, chocou-se com um trem. Com uma fratura pélvica e hemorragia, ficou muitos meses entre a vida e a morte no hospital. Reconstruiu por inteiro seu corpo. Nunca teve filhos, O acidente que a perfurou comprometeu seu útero e deixou graves sequelas, tendo tido diversos abortos.

Começou a pintar durante a sua longa convalescença. Teve sua obra reconhecida como surrealista. Mulher política, tornou-se símbolo do movimento e luta feminista. Sua casa virou museu. Sua vida virou filme.



Mulheres por Mulheres

O evento colaborativo Mercado das Coisas está com programação especial para o Dia Internacional da Mulher. Em parceria com o projeto Mulheres por Mulheres, traz discussões atuais sobre o papel sócio-político feminino e seu empoderamento na sociedade.

Além do espetáculo Cartas de Frida, do Grupo Contemporâneo de Dança, oficinas, cinema, feira de publicações independentes, design autoral de modas, objetos, além de debates e teatro integram a programação do Teatro Goiânia e Vila Cultural Cora Coralina, nos dias 7 e 8 de março. As atividades são gratuitas.