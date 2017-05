Vida de bailarinos e backing vocals serve de matéria-prima para documentários que estão na Netflix

Eles compartilham o frio na barriga, o calor das luzes e os mesmos aplausos do público. A diferença é que nunca ocupam o ponto central do palco. Estão em cena para servir de apoio ao sucesso de outra pessoa. Poucos representados e ouvidos no mundo do show biz, bailarinos e backing vocals são, respectivamente, as estrelas principais dos documentários Strike a Pose ...