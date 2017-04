Vida após a fama: João Garrote fala da popularidade do Pegador de Pequi e de ser inventor no Brasil

Depois do sucesso do pegador de pequi, sua invenção, nas redes sociais, a vida de João da Silva Garrote deu uma virada. O procurador aposentado já conta 80 anos e quase 40 projetos patenteados - a invenção é sua paixão -, mas a menina dos olhos da internet virou o pegador. "Depois da entrevista", disse, referindo-se a matéria de O POPULAR feita sobre o talher inusitado, "todo mundo me procurou para falar sobre isso."

Em sua sala, no grande sobrado em que mora, em Goiânia, resolveu falar ao jornal mais uma vez. Seu João comentou a felicidade em ver a sua invenção "ganhar o mundo". "No Brasil, é difícil ser inventor. Fizemos uma matriz (do pegador de pequi) e vamos procurar alguém para executar e colocar no mercado, mas é muito difícil", explicou. Ele comentou sobre a dificuldade de ser inventor no Brasil, explicando que a função é "um dom, um sacerdócio".

Sempre fugindo da alcunha de idoso - "eu já sei que estou velho, não precisa ficar me lembrando" -, Seu João mostra com orgulho as invenções que ocupam a sua espaçosa oficina. Sejam elas ideias originais ou não - "eu gosto demais do Youtube, lá tem de tudo", confessou -, o apreço que ele tem por suas "criaturas" é expresso nos cuidados que ele tem ao tratar das peças. "É muito trabalhoso inventar. Do começo ao fim do processo de patenteamento de uma ferramenta são 10 anos. Tenho uma agulha de sutura que já está engavetada há sei lá quanto tempo", disse, completando: "Eu já tenho 80 anos. Agora você imagina".

Sobre os que desaprovam o seu caçula, o pegador que promete mãos limpas para quem quiser saborear um dos frutos mais tradicionais do Cerrado, ele sentencia: "A pessoa tem que comer pequi se lambuzando. Tem que comer pequi com as mãos, os cabelos, os dedos, o rosto todo. Cada um faz o que gosta, e o pegador é pra quem quer".

