Victor diz ter agido em defesa da filha em caso de agressão e afirma que faria tudo de novo; assista

O cantor Victor Chaves, da dupla Victor & Léo, teve nesta terça-feira (4) um vídeo divulgado nas redes sociais onde fala sobre o inquérito que investiga uma suposta agressão dele à mulher, Poliana Bagatini.

Com duração de pouco mais de 30 segundos, a gravação mostra o cantor sertanejo, de 41 anos, alegando ter tentado defender a filha de uma "pessoa que estava completamente fora de si". No vídeo, ele afirma não ter machucado ninguém, tendo praticado "um ato de desespero" e que repetiria o ato caso a situação fosse parecida. Assista.

Victor Chaves usou as redes sociais para falar sobre o inquérito que apura a suposta agressão dele à mulher, Poliana pic.twitter.com/DkM1hfOhCd — GloPrix (@GloPrix) 4 de abril de 2017

Relembre o caso

No último dia 24 de fevereiro, Poliana Bagatini registrou um boletim de ocorrência alegando ter sido empurrada e chutada diversas vezes pelo marido. No dia seguinte, ela foi até o IML de Belo Horizonte para realizar o exame de corpo de delito. Dois dias depois, uma carta em que Poliana negava a agressão foi publicada num suposto perfil dela no Instagram. O perfil, porém, foi deletado algum tempo depois. No início de abril, Victor foi indiciado por agressão.