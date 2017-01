Victor Chaves, da dupla Victor & Leo, conta durante programa que será pai pela segunda vez

Em um bate-papo descontraído com Cissa Guimarães, Nadia Bochi e "ogro" Jimmy no programa 'Mais Você' desta quarta-feira (4), o cantor Victor Chaves, da dupla Victor e Léo, revelou que será pai pela segunda vez.

A primogênita de Victor, com a empresária Poliana Bagatini, nasceu no dia 26 de janeiro de 2016. "A Maria Vitória vai fazer um ano. Ela vai ganhar um irmãozinho ou uma irmãzinha", disse o sertanejo. "Já providenciou? Está rápido no negócio!", brincou a apresentadora Cissa Guimarães.

The Voice Kids

A dupla foi ao programa para falar sobre a estreia da segunda temporada do The Voice Kids, que começa no domingo (8).