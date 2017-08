Viagem audiovisual no Cine Cultura

De uma só vez, o Cine Cultura, localizado no Centro Cultural Marieta Teles, lança três produções e renova os filmes em cartaz na sua sala de cinema. Da França e dirigido por Alain Guiraudie, o drama Na Vertical (2017) narra a história de Leo, que se vê abandonado com o filho após a mulher Marie sofrer de depressão pós-parto. Visto como um dos cineastas mais expoentes e alternativos de sua geração, Guiraudie – o mesmo diretor do queer Um Estranho no Lago (2013) – traz outras imagens das terras francesas, longe de seus clichês. Temas como eutanásia, gênero e gerontofilia são postos em cena.

Já A Vida Após a Vida (2017), do chinês Zhang Hanyi, é ambientado na pequena província de Shanxi, local onde muitos se mudaram ou morreram. Enquanto casas abandonadas desabaram e alguns fantasmas voltam, o espírito da protagonista Xiuying vagou por mais de uma década e agora retorna à aldeia por intermédio do corpo do filho, Leilei. Espiritualístico, com doses de drama oriental, árvores genealógicas e tradição, o longa-metragem aborda o fantástico com delicadeza, envolta à simplicidade narrativa.

Do Brasil, o filme Rifle (2017), do diretor Davi Pretto, apresenta a saga de Dione, jovem com hábitos estranhos, e que vive isolado com sua família em uma região rural. A atmosfera muda quando um rico proprietário tenta comprar a pequena propriedade onde moram. O personagem então começa a carregar um rifle. Um dos concorrentes do 49º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, a produção remete aos westerns antigos, em cima de paisagens com clima duro.