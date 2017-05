Versão do clássico Rei Arthur acompanha a saga do personagem

Com uma roupagem parecida com Game of Thrones, uma das séries mais bem-sucedidas da HBO, a conhecida história do rei Arthur ganha uma versão moderninha sob direção do cineasta Guy Ritchie. Intitulado Rei Arthur – A Lenda da Espada, o longa de mais de duas horas e lançado hoje nos cinemas de todo o País apresenta um personagem diferente do clássico Excalibur, de 19...