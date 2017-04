Venda de ingressos para o Rock in Rio começa nesta quinta

Começa nesta quinta-feira (6) as vendas para os ingressos do Rock in Rio 2017, a partir das 19h pelo site. O valor da entrada será R$ 455 (inteira) e R$ 227,50 (meia). O pagamento pode ser feito apenas no cartão de crédito, com possibilidade de parcelamento de 6 a 8 vezes sem juros, dependendo do banco.

O festival acontece nos dias 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 24 de setembro, no Parque Olímpico, zona oeste do Rio de Janeiro.

Ingressos em forma de pulseira com chip são a novidade desta edição do festival e deverão ser colocados apenas no dia do show -como no Lollapaloza.

Atrações

O festival já confirmou outras atrações estrangeiras, como Fall Out Boy -que substituirá Billy Idol- e Aerosmith (21/9), Alicia Keys (17/9), The Who e Guns N'Roses (23/9), Justin Timberlake (17/9), Lady Gaga (15/9), Fergie (16/9).

Entre os brasileiros, haverá show de Liniker (16/9), João Donato (17/9), Ney Matogrosso e Nação Zumbi (22/9), para resgatar canções dos Secos e Molhados.