Venda de ingresso para Villa Mix Goiânia começa na segunda com promoção compre um dia e ganhe outro

Matéria atualizada às 18h53.

A espera está acabando. A partir das 14h de próxima segunda-feira (3), o site www.ticmix.com começa a comercializar os ingressos para a sétima edição do Villa Mix Festival Goiânia, que acontece nos dias 1 e 2 de julho (sábado e domingo), no Estacionamento do estádio Serra Dourada.

O valor dos ingressos ainda não foi revelado, mas segundo a organização, quem comprar o ingresso de domingo, nas primeiras 72 horas ou as 10 mil primeiras pessoas, ganha também o ingresso de sábado.

Até o momento, não foram confirmadas as atrações. A produção afirmou que elas serão divulgadas nos próximos dias.