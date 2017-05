Veja fotos do casamento da filha de Marconi Perillo em Pirenópolis 📷

A assessoria de comunicação do governador de Goiás disponibilizou algumas imagens do casamento da filha do governador Marconi Perillo (PSDB), Isabella Jaime Perillo, com o empresário Abadio Cardoso Neto, realizado no último sábado (29), na fazenda da família Perillo, em Pirenópolis.

Um dos grandes chamarizes do enlace foi a construção de uma réplica da matriz de Pirenópolis feita especialmente para a cerimônia.

A solenidade foi feita para aproximadamente 350 e entre os convidados ilustres estavam o governador e o prefeito de São Paulo, Geraldo Alckmin e João Dória Jr.

Domingo, dia de ficar um pouco com que se gosta.#flores🌸 🌹🌸💙 Uma publicação compartilhada por Bia Doria (@biadoria) em Abr 30, 2017 às 7:13 PDT

Confira alguns registros do casamento: